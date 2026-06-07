خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي في قصر الحسينية بعمّان، وفق الديوان الملكي

ملك الأردن يدعو إلى تكثيف الجهود لتثبيت وقف النار بين واشنطن وطهران خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي في قصر الحسينية بعمّان، وفق الديوان الملكي

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، إلى ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

ومساء السبت، وصل الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي إلى عمّان، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وكان في استقباله نظيره الأردني مازن القاضي.

وذكر البيان، أن الملك عبد الله، أكد على "أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة".

وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، دعا الملك إلى "ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان أمن وسيادة الدول العربية".

في 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن قتلى وتضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي سياق متصل، شدد ملك الأردن على ضرورة "منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة".

وتصعد إسرائيل وتيرة عدوانها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، ما يسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين، فضلا عن توسيع نطاق سيطرتها على أراضي القطاع خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ومواصلة مشاريعها الاستيطانية بالضفة.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل في قطاع غزة أكثر من 72 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد عن 173 ألفا آخرين، فيما قتلت بالضفة 1169 فلسطينيا وأصابت أكثر من 12 ألفا.