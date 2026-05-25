ملك الأردن وعون يبحثان هاتفيا أوضاع لبنان والمنطقة الملك عبد الله الثاني أكد ضرورة وقف اعتداءات إسرائيل على الأراضي اللبنانية..

عمان/ ليث الجنيدي /الأناضول

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله من عون.

وأفاد الديوان الملكي الأردني بأن الزعيمين أكدا على "ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة".

وأعرب الملك عبد الله عن "دعم الأردن الثابت للبنان وجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه".

أما عون فعبَّر عن "تقديره لمواقف الأردن، بقيادة الملك، الداعمة للبنان وشعبه"، وفقا للبيان الأردني.

‏فيما قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون أجرى اتصالا هاتفيا مع ملك الأردن، و"عرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة".

وأعرب عون عن شكر لبنان للتضامن الذي أظهره الأردن مع الشعب اللبناني، لاسيما من خلال المساعدات التي أرسلتها المملكة للتخفيف من معاناة اللبنانيين، الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز، وبالرغم أيضا من مسار تفاوضي مستمر بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3 آلاف و151 قتيلا و9 آلاف و571 جرحى، حتى مساء الأحد، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.