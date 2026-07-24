خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان للديوان الملكي الأردني

ملك الأردن وسلطان عمان يؤكدان ضرورة خفض التصعيد بالشرق الأوسط خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان للديوان الملكي الأردني

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، الجمعة، ضرورة خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط، والتوصل لتهدئة شاملة لاستعادة الاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، قال إن المباحثات تناولت مجمل التطورات في المنطقة.

وشدد الملك عبدالله على أن "الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه".

ودعا الزعيمان إلى "ضرورة خفض التصعيد في المنطقة والتوصل لتهدئة شاملة لاستعادة الاستقرار".

والجمعة أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي وطائراته أسقطت 7 صواريخ و6 طائرات مسيّرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، دون خسائر.

وتعرّض الأردن مؤخرا، إلى جانب دول عربية، لهجمات قالت طهران إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية، ردا على هجمات يومية تشنها واشنطن على إيران.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

والجمعة وصل وفد دبلوماسي من سلطنة عُمان إلى العاصمة طهران لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن آلية إدارة حركة السفن في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الجمعة، أن المباحثات تركز على بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في المضيق، في إطار التنسيق بين الجانبين.

ولم يصدر بعد بيان رسمي من الجانب العماني بهذا الخصوص.