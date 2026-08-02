مقتل 8 فلسطينيين بينهم طفلان بغارات إسرائيلية على غزة القصف طال 3 شقق وبناية سكنية في شمال ووسط وجنوبي القطاع، وفق مصادر طبية للأناضول

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قتل 8 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون، فجر الأحد، إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت بناية وشققاً سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"مجلس السلام" التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع بمقتل 3 فلسطينيين (زوجان وطفلتهما) وإصابة 3 آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة القرارة شمال غربي المدينة.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان قولهم إن قصفاً جوياً استهدف شقة لعائلة "الهمص" في منطقة القرارة، ما أدى لمقتل محمود زكي الهمص (38 عاماً) وزوجته فاطمة الهمص (37 عاماً) وطفلتهما، حيث نقلوا أشلاء إلى المستشفى.

كما أفادت مصادر محلية بإطلاق المدفعية الإسرائيلية عدداً من القذائف في منطقة دار السلام وسط مدينة خان يونس، دون الإبلاغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وفي وسط القطاع، قتل المُسن الفلسطيني كمال أبو معيلق (68 عاماً) وزوجته هدى (59 عاماً) جراء غارة نفذتها طائرة مروحية إسرائيلية على منزلهما في منطقة المشاعلة غربي مدينة دير البلح، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وفي شمال القطاع، قتل 3 فلسطينيين (زوجان وطفلهما) بقصف استهدف شقة سكنية في برج السوسي قرب منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء بمدينة غزة بمقتل عبد الله أبو طيف (33 عاماً) وزوجته عبير عنان (29 عاماً) وطفلهما عزام (5 أعوام) جراء الغارة الإسرائيلية.

وأصيب فلسطيني إثر غارة إسرائيلية أخرى استهدفت شقة سكنية قرب مسجد فلسطين في حي النصر غربي مدينة غزة.

في الأثناء، أطلقت آليات إسرائيلية النار تجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو مصابين.

والجمعة، أعلن كل من "مجلس السلام" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وقال المجلس إن حركة "حماس" وافقت على خريطة طريق مفصلة، فيما لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي بالخصوص.

ويقول فلسطينيون إن مواصلة إسرائيل هجماتها على القطاع تزامنا مع إغلاق المعابر، باستثناء إدخال كميات محدودة من المساعدات، حوّلت اتفاق وقف إطلاق النار إلى "وهم" وفاقمت الأزمة الإنسانية.

ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، فيما خرقتها إسرائيل آلاف المرات بمواصلة عمليات القتل والاعتقال والتوغل في القطاع، ما أسفر عن مقتل 1222 فلسطينيا وإصابة 4053 آخرين، فضلا عن زيادة حجم الدمار.

وتم التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وواصلتها لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.