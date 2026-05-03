مقتل 8 أشخاص بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان الأحد وإصابة آخرين بينهم طفلة و4 مسعفين، حسب وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين

بيروت/ الأناضول

قتل 8 أشخاص وأصيب آخرون، الأحد، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوبي لبنان، ضمن العدوان المتواصل منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء ووزارة الصحة اللبنانيتين، عقب هجمات جوية إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان، رغم الهدنة.

وفي أحدث الاعتداءات، قتل شخصان في غارة على بلدة قلاوية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8 قتلى، بعد أن كانت 6 في وقت سابق الأحد.

وبخلاف قتيلي غارة قلاوية، توزع بقية القتلى على النحو التالي:

في بلدة بريقع، قتل عضو المجلس البلدي حسن عز الدين وحسين محمد مراد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في ساحة البلدة.

وفي بلدة المعلية، قتل 3 عمال، اثنان منهم سوريان وآخر مصري، جراء الهجمات الإسرائيلية.

كما أسفرت غارة على بلدة حاريص عن مقتل سائق دراجة نارية.

وفي بلدة صريفا، أصيب 5 أشخاص بجروح، بينهم طفلة و4 من مسعفي "الهيئة الصحية"، جراء غارات إسرائيلية.

كما أصيب آخرون (لم يُذكر عددهم) في غارات متفرقة على بلدات جنوبي لبنان.

وأصيب شخص آخر في بلدة صديقين عند مفترق جبال البطم، جراء قصف إسرائيلي، فيما أُصيب آخر في استهداف دراجة نارية ببلدة حاريص.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام بين "حزب الله" وتل أبيب، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

غير أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا عبر قصف يُخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوبي لبنان.

وفي 2 مارس/ آذار، وسّعت إسرائيل عدوانها على لبنان، ما خلف 2679 قتيلا و8 آلاف و229 جريحا، وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، وفقا لأحدث معطيات لبنانية رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.