ضمن خروقات تل أبيب الدموية اليومية لوقف إطلاق النار الهش..

مقتل 7 أشخاص وإصابة مسعف بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان ضمن خروقات تل أبيب الدموية اليومية لوقف إطلاق النار الهش..

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

قُتل 7 أشخاص وأُصيب مسعف، الاثنين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بجنوبي لبنان، في إطار خروقات دموية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زفتا – النبطية قرب مركز للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة زفتا.

وأضافت أن الغارة أدت إلى مقتل سائق السيارة وإصابة أحد المسعفين.

كما قُتل شخصان بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارتهما في بلدة بريقع الجنوبية، فيما قتل شاب سوري جراء غارة بمحيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول، وفقا للوكالة.

وأضافت الوكالة أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدة كفر صير خلال الليل، وأسفرت عن مقتل كل من علي رزق ومهدي إبراهيم سكافي ومعن محمود سبيتي.

وتزامنت الغارات مع قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف بلدات بمحافظتي الجنوب والنبطية، بينها العاقبية والعدوسية والمروانية ومجدل زون وحداثا وجويا وعربصاليم ويحمر الشقيف وكفرتبنيت وأرنون والشهابية وشوكين وصريفا.

كما وجّه الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنذارات بإخلاء بلدات وقرى، بينها مليخ وكفرحونة والعاقبية والزرارية والمروانية والنجارية والعدوسية وخربة بصل، وذلك تمهيدا لقصفها.

ومنذ أيام ترتكب إسرائيل تصعيدا دمويا مكثفا في لبنان، بادعاء أن "حزب الله" يخرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

بينما يوميا تخرق إسرائيل الاتفاق عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل، ويرد الحزب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.