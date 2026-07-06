مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفل في هجمات إسرائيلية بغزة جراء قصف وإطلاق نار في مدينة غزة وجنوبي القطاع، وفق مصادر طبية للأناضول

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

قُتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، وأُصيب آخرون، الثلاثاء، في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة.

وفي أحدث الهجمات، قُتل فلسطينيان، بينهما طفل، وأُصيب 4 آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية شرق منتزه برشلونة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وفق مصدر طبي لمراسل الأناضول.

كما أفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ مركبة مدنية شرق منتزه برشلونة في حي الصبرة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، وإصابة آخرين.

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، لمراسل الأناضول، بوصول جثمان الفلسطيني علاء صبري بريكة (45 عامًا)، و9 مصابين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأضافت المصادر أن بريكة أُصيب برصاص الجيش الإسرائيلي، ولم يتمكن أحد لساعات من الوصول إليه بفعل إطلاق النار، وبقي ينزف لساعات حتى تمكنت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليه في اللحظات الأخيرة قبل أن يفارق الحياة.

وسبق ذلك مقتل الفلسطيني وحيد برهم أبو سالم وإصابة 3 آخرين في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لتجمع مدني في منطقة جورة العقاد وسط خان يونس، وفق مصدر طبي للأناضول.

كما قُتل الشاب محمد عماد أبو طعيمة (30 عاما)، وأُصيب 5 آخرون، بينهم 4 أطفال، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المارّة في منطقة بئر زنون والشاعر بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وفقًا للمصدر ذاته.

وفي حدث منفصل، أفاد المصدر بإصابة 5 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في محيط منطقة معاوية شمال غرب مدينة رفح.

وأشار شهود عيان للأناضول إلى أن مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أطلقت نيرانها صوب الفلسطينيين في المنطقة.

وفي الصباح، أفاد مصدر طبي للأناضول بـ"مقتل عمران يونس أبو جراد (46 عامًا) وإصابة آخرين جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب ميناء مدينة غزة"، ووصول جثمانه إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، فإن إسرائيل تخرقه يوميًا عبر القصف والتوغلات، ما يسفر عن قتلى وجرحى فلسطينيين، فضلًا عن عدم التزام تل أبيب بالبروتوكول المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأسفرت خروقات إسرائيل، حتى الاثنين، عن مقتل 1072 فلسطينيًا وإصابة 3463 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة بالقطاع.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 173 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.