مقتل 6 اشخاص وإصابة 3 بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان تزامنا مع غارات بالطيران الحربي استهدفت عدة بلدات وقرى..

بيروت / وسيم سيف الدين/ الأناضول

قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون، الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن إسرائيل "ارتكبت جريمة جديدة في بلدة كفرصير (قضاء النبطية) أسفرت عن 4 شهداء وجريحين في غارة شنتها طائراتها الحربية على منزل المواطن ابو نزيه قميحة في حي المحفرة في البلدة".

وأضافت أن الغارة "تسببت بمقتل علي نزيه قميحة ووالدته صفية بدر الدين، وعمته نزيهة حمزة قميحة، واحمد سبليني وجرحت والدته سهام حمزة قميحة وشقيقها نزيه حمزة قميحة (صاحب المنزل)".

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل ما أسفر عن وقوع شهيد بالتزامن مع شن الطائرات الحربية المعادية غارة على البلدة في حين أغار الطيران الحربي على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل".

وفي حادثة أخرى ذكرت الوكالة، أن "المواطن ناصر ابراهيم نصر استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها صباحا جراء غارة نفذتها مسيّرة معادية على سيارة تابع لبلدية حاروف".

وأضافت أن "الشهيد نصر وعضو بلدية حاروف جعفر الشامي كانا يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي الصامدين في حاروف، وقد أصيب الشامي بجروح ووضعه مستقر".

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت صباحا بصاروخ سيارة تابعة لبلدية حاروف، كانت متوقفة إلى جانب مبنى البلدية".

وذكرت أن الاستهداف "أسفر عن إصابة عضو في البلدية بجروح وصفت بالمستقرة، إضافة إلى مواطن آخر بحالة خطرة، في أثناء استعدادهما لتوزيع الخبز على الأهالي في البلدة".

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة الشهابية في قضاء صور، كما استهدف مرتفعات الريحان في منطقة جزين (جنوب).

وفي وقت سابق ليلا شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدة كفرا وأطراف بلدة كفردونين بقضاء بنت جبيل، إضافة إلى استهداف منزل على الطريق العام في بلدة كفرا.

كما تعرضت منطقة عريض دبين في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء بصاروخين موقعا في منطقة المعشوق بمحاذاة جامعة "الوحدة" في محيط مدينة صور، كان قد وجه إنذارا بإخلائه في وقت سابق.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل/ نيسان، وجرى تمديدها الجمعة، لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر حتى الاثنين، عن مقتل 3020 شخصا وإصابة 9273 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.