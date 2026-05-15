مقتل 6 أشخاص نصفهم مسعفون بقصف إسرائيلي على بلدة حاروف جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الجمعة، مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 مسعفين، بقصف إسرائيلي استهدف بلدة حاروف جنوبي لبنان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على مركز الهيئة الصحية - الدفاع المدني في حاروف قضاء النبطية أدت إلى 6 شهداء، من بينهم 3 مسعفين، و 22 جريحا"، ما يرفع حصيلة القتلى في لبنان الجمعة إلى 13 شخصا، بحسب بيانات رسمية.

وأضافت أن "هذه الجريمة دليل إضافي على النهج الوحشي الذي يعتمده العدو الإسرائيلي المحتل، ضاربا بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي، ومستغلا صمت المجتمع الدولي لمضاعفة الجرائم بحق الإنسانية".

وشددت الوزارة، على "شجبها واستنكارها لهذا المسلسل المتمادي من الاعتداءات (الإسرائيلية)".

وأكدت أنها "مستمرة برفع الصوت، ولن تصمت عن كل هذه الاعتداءات الهمجية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوزارة "استشهاد 3 مسعفين، وإصابة رابع بجروح خطرة، وتدمير المركز بشكل كامل".

وجاء بيان الوزارة تزامنا مع إعلان الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو/ أيار الجاري، رغم انتهاكه بشكل يومي من الجيش الإسرائيلي، في ظل صمت أمريكي باعتباره راعي التفاوض بين تل أبيب وبيروت.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 2951 شخصا وإصابة 8 آلاف و988، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.