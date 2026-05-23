وإصابة 8 آخرين على الأقل، منذ صباح السبت، بهجمات متفرقة على القطاع بالقصف وإطلاق قنبلة ورصاص

مقتل 5 من ضباط وعناصر الشرطة بقصف إسرائيلي على غزة وإصابة 8 آخرين على الأقل، منذ صباح السبت، بهجمات متفرقة على القطاع بالقصف وإطلاق قنبلة ورصاص

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قُتل 5 من ضباط وعناصر الشرطة، وأصيب 8 فلسطينيين على الأقل، منذ صباح السبت، في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي أحدث التطورات، أعلنت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، في بيان، "استشهاد 5 من ضباط وعناصر الشرطة، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال موقعا للشرطة بصاروخين على الأقل في منطقة التوام شمال غزة".

وفي وقت سابق السبت، قالت مصادر طبية إن 4 فلسطينيين أصيبوا، أحدهم بحالة خطيرة، في قصف إسرائيلي استهدف دراجة هوائية في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي حدث منفصل، قالت المصادر إن فلسطينيين أصيبا برصاص إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وسبق ذلك بمدة وجيزة، إصابة شابين بجروح متوسطة جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع لمدنيين في مخيم حلاوة للنازحين شمالي القطاع، وفقا للمصادر ذاتها.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن المناطق المستهدفة تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفجر السبت، أجرى الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمنازل ومنشآت فلسطينية داخل المناطق التي يسيطر عليها شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ووفق شهود عيان، سُمع دوي انفجار عنيف جراء عملية النسف.

كما استهدف قصف مدفعي عنيف مناطق شمال وشرق بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية.

وفي جنوب القطاع، تعرضت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية، وفق مصادر محلية.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن مقتل 883 فلسطينيا وإصابة 2648 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة، الجمعة.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.