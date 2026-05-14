مقتل 4 فلسطينيين في قصف وإطلاق نار إسرائيلي بغزة الخميس

غزة/ رمزي محمود، حسني نديم/ الأناضول

قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال، الخميس، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي شمالي وجنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الهجمات، قتل فلسطينيان، مساء الخميس، وأصيب عدد آخر بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على تجمع مدنيين في شارع النزهة ببلدة جباليا شمالي القطاع.

وقال مصدر طبي لمراسل الأناضول، إن "جثماني الشهيدين تامر ومحمد المطوق، وصلا مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت عدداً من المدنيين في شارع النزهة ببلدة جباليا".

وأضاف المصدر، أن "عدداً آخر من المصابين (لم يحدده) وصل المستشفى بجروح متفاوتة إثر الغارة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق الخميس، أفادت مصادر طبية للأناضول بمقتل الشاب حسن عابد، برصاص قناص إسرائيلي قرب عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وسط مخيم جباليا.

وأضافت المصادر، أن الجيش أعاق انتشال جثمانه، وألقى قنبلة من طائرة مسيرة تجاه أشخاص حاولوا إسعافه، قبل نقله إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

كما قتل الشاب راضي فوزي حلاوة (25 عاما) إثر استهداف من مسيرة إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين بشارع غزة القديم في بلدة جباليا، وفق ذات المصادر.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد مصدر طبي للأناضول، بإصابة "حلاوة"، بجراح خطيرة قبل استهدافه بقنبلة من طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، قبل الإعلان عن وفاته.

ولاحقاً، أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وفق مصادر طبية.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول، بوصول 3 إصابات لأطفال إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين قرب دوار بني سهيلا، شرقي المدينة.

وأضاف المصدر أن من بين الإصابات الثلاثة، حالة واحدة خطيرة.

وقال مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، إنّ "مركبة مدنية ومركبة إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار بني سهيلا".

وذكر الشهود، أن الأطفال الثلاثة المصابين هم من جامعي الحطب.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته بقصف وإطلاق نار، نحو 856 فلسطينيا وأصاب 2463 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، الثلاثاء.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.