مقتل 4 فلسطينيين بينهم طفلة بهجمات إسرائيلية على غزة الأحد

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قُتل 4 فلسطينيين بينهم طفلة، وأُصيب آخرون، منذ صباح الأحد، في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث التطورات، أفادت مصادر طبية للأناضول بمقتل الطفلة إلين إسلام الفرا (13 عاما)، إثر إصاباتها بشظايا قذيفة مدفعية إسرائيلية قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي حدث منفصل، قُتل فلسطيني وأُصيب 3 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين قرب نقطة شحن في محيط محطة طبريا في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وفقا للمصادر ذاتها.

كما أفادت المصادر بإصابة الشابة حنان محمد عبد الدايم (33 عاما)، برصاص إسرائيلي في الكتف، وذلك في منطقة العامودي ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن آليات إسرائيلية تقدمت في محيط أبراج نايف بمنطقة العامودي، وسط غطاء ناري كثيف، حيث شرعت بتنفيذ أعمال تجريف في المكان.

وظهر الأحد، قُتل الشابان معاذ محمد أحمد (20 عاما) ووائل محمود لبد (26 عاما)، وأُصيب ثالث، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في محيط مدرسة أم الفحم، التي تؤوي نازحين، في بلدة بيت لاهيا (شمال)، حسب المصادر الطبية.

ووفق شهود عيان، فإن الاستهدافات الإسرائيلية وقعت خارج نطاق المناطق التي يواصل الجيش الإسرائيلي احتلالها داخل قطاع غزة، ضمن ما تسميه إسرائيل بـ"الخط الأصفر".

ويُقصد بـ"الخط الأصفر" خط تمركز فرضه الجيش الإسرائيلي داخل القطاع ضمن ترتيبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ونص على وقف القتال وتبادل أسرى وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات، إلى جانب انسحاب إسرائيلي جزئي من داخل غزة.

غير أن إسرائيل تنصلت من التزامات الاتفاق ووسعت عملياتها العسكرية، فيما قتل الجيش الإسرائيلي وأصاب مئات الفلسطينيين منذ بدء سريانه بدعوى محاولتهم اجتياز هذا الخط.

ووفق إقرارات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسّعت إسرائيل رقعة سيطرتها داخل غزة من 53 بالمئة من مساحته عند بدء سريان الاتفاق، إلى 60 بالمئة في 15 مايو/ أيار الماضي، ثم إلى 70 بالمئة حاليا.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الأحد، عن مقتل 1041 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و372 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.