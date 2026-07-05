مقتل 4 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة / رمزي محمود، حسني نديم / الأناضول

قُتل 4 فلسطينيين بينهم زوجان، وأصيب 22 آخرون، منذ فجر الاثنين، بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث التطورات، أفادت مصادر طبية للأناضول بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 16 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة قرب منطقة مفترق الإسطبل في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وقال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي استهدف مركبة ثانية قرب منطقة مفترق المطاحن شمالي خان يونس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفجرا، استهدف الجيش الإسرائيلي منزلا في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة ما أسفر عن مقتل الفلسطيني فادي فلاح دغمش وزوجته، وإصابة 6 آخرين، وفق المصادر الطبية.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان قولهم إن طائرة مروحية إسرائيلية استهدفت بصاروخ على الأقل منزلا لعائلة دغمش، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته وإصابة أشخاص آخرين.

ووفق الشهود، اندلع حريق في المنزل المستهدف جراء الغارة الإسرائيلية، أخمدته لاحقا فرق الدفاع المدني والمواطنون.

وأسفرت خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الأحد، عن مقتل 1066 فلسطينيا وإصابة 3445 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة.

منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.