مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 4 بهجمات إسرائيلية على غزة قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة، حسب مصادر طبية ومحلية..

غزة/ رمزي محمود- حسني نديم/ الأناضول

قتل 3 فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب 4 آخرون، منذ فجر الأحد، في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة، بمقتل الزوجين محمد أبو ملوح (38 عاما) وآلاء زقلان (36 عاما) وطفلهما أسامة (عام واحد)، وإصابة 3 آخرين، جراء غارة من الطيران الإسرائيلي استهدفت منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأوضحت مصادر محلية أن الغارة الإسرائيلية استهدفت المنزل الواقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق، فجرا، دون سابق إنذار.

وفي شمالي القطاع، أصيب صياد فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق البحرية الإسرائيلية قذائفها ونيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيد في البحر قبالة مدينة غزة، وفق المصادر الطبية.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبان ومنشآت داخل مناطق سيطرته شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث أفادت مصادر محلية بسماع انفجار كبير ناتج عن عملية النسف.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قال مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي نفذ عدة عمليات نسف مماثلة داخل مناطق سيطرته شرقي المدينة، تزامناً مع إطلاق نار وقذائف مدفعية في محيط دوار بني سهيلا.

وأفادت المصادر بسماع دوي 5 انفجارات ضخمة منذ فجر الأحد، ناتجة عن عمليات النسف.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن مقتل 890 فلسطينيا وإصابة 2677 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة، السبت.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.