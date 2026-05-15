مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 26 آخرين بغارتين إسرائيليتين على مدينة غزة

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

قتل 3 فلسطينيين وأصيب 26 آخرين بجراح، الجمعة، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مبنى سكنيا ومركبة مدنية في مدينة غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول، بوصول جثماني قتيلين و6 إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية في مدينة غزة.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول: "إنّ مسيرة إسرائيلية قصفت مركبة مدنية أثناء مرورها في شارع الوحدة، قرب محطة أبو عاصي، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين".

وسبق ذلك بقليل، مقتل فلسطيني وإصابة 20 آخرين في غارة للطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت أحد الطوابق في بناية مأهولة بالسكان في حي الرمال الجنوبي بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول، "بوصول شهيد و20 إصابة إلى مستشفيي الشفاء والسرايا الميداني، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، عقب الغارة الإسرائيلية.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل تجاه أحد الطوابق في "عمارة المعتز" بحي الرمال الجنوبي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى وإلحاق أضرار مادية واسعة فيه وفي المباني المجاورة.

وأضاف الشهود، أن الغارة تسببت في حالة من الذعر والهلع بين السكان، فيما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لإخلاء المصابين وإخماد النيران.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته بقصف وإطلاق نار، نحو 857 فلسطينيا وأصاب 2486 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، الخميس.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.