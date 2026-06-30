وانتشال جثمان فلسطيني قُتل بقصف إسرائيلي سابق في محيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق مصادر طبية للأناضول

مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 19 بهجمات إسرائيلية على غزة وانتشال جثمان فلسطيني قُتل بقصف إسرائيلي سابق في محيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق مصادر طبية للأناضول

غزة / رمزي محمود / الأناضول

قُتل 3 فلسطينيين، بينهم طفل، وأُصيب 19 آخرون، منذ ظهر الثلاثاء، جراء هجمات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه، في إطار خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية في شارع أصداء بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، من 2 إلى 3، بينهم طفل.

وقالت المصادر الطبية وشهود عيان إن القصف الذي نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة المواصي تسبب أيضاً بإصابة 17 فلسطينياً.

وفي شمال القطاع، أُصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف سطح منزل في محيط دوار أبو شرخ بمنطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، وفق المصادر ذاتها.

كما أُصيب فلسطيني آخر بجروح خطيرة إثر قصف مماثل استهدف سطح منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن القصف طال مناطق تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، انتشلت طواقم الإسعاف جثمان فلسطيني قُتل في قصف إسرائيلي سابق بمحيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونُقل إلى مستشفى المعمداني، بحسب مصادر طبية.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1053 فلسطينياً وإصابة 3406 آخرين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفاً، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.