مقتل 3 فلسطينيين بغارتين إسرائيليتين في قطاع غزة

غزة / رمزي محمود وحسني نديم/ الأناضول

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين وأصابت 3 آخرين، الخميس، في غارتين جويتين استهدفتا منزلا ومركبة بقطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بمقتل فلسطينيين اثنين إثر قصف استهدف فناء منزل في منطقة بطن السمين غربي مدينة خان يونس، ونُقل جثماناهما إلى "مستشفى ناصر".

كما أفادت المصادر لاحقا بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة.

ويفيد آخر إحصاء لوزارة الصحة بقطاع غزة بأن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار أسفرت حتى الأربعاء عن مقتل 1092 فلسطينيا وإصابة 3507 آخرين.

وخلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قُتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.