بينهم مسن في المغراقه وقتيلان بقصف منزل في مخيم المغازي، فيما واصل الجيش الإسرائيلي نسف المباني شمالي القطاع وجنوبه.

مقتل 3 فلسطينيين باستهدافات إسرائيلية وسط غزة بينهم مسن في المغراقه وقتيلان بقصف منزل في مخيم المغازي، فيما واصل الجيش الإسرائيلي نسف المباني شمالي القطاع وجنوبه.

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول



قتل 3 فلسطينيين، الأربعاء، جراء استهدافات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق وسط قطاع غزة، ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بمقتل فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع.



وسبق ذلك وصول جثمان مُسن مجهول الهوية إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، بعد استهداف نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة المغراقة وسط القطاع، فيما لم تتضح طبيعة الاستهداف.



وفي سياق متصل، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل المناطق التي يسيطر عليها في شمال وجنوب القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أفادت مصادر محلية للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ما لا يقل عن 10 عمليات نسف لمبانٍ ومنشآت شرقي المدينة، تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في محيط المنطقة.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي نسف عنيفتين في الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وفق شهود عيان.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي قتل 936 فلسطينيا وأصاب 2903، معظمهم أطفال ونساء.