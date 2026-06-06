بينهم ضابطان باستهداف آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت - الخردلي، وفق بيان للجيش

مقتل 3 عسكريين لبنانيين إثر غارة إسرائيلية جنوب البلاد بينهم ضابطان باستهداف آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت - الخردلي، وفق بيان للجيش

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

قُتل 3 عسكريين لبنانيين، بينهم ضابطان، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني جنوبي البلاد، في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وأفاد الجيش اللبناني، في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بـ"استشهاد ضابطين، برتبتي عميد ونقيب، وجندي" إثر غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت - الخردلي (النبطية)، جنوبي البلاد.

وقال الجيش إن "استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش، يزيدنا صلابة وإيمانا وعزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية".

وأشار إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدف إلى "إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار، ووقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وفي وقت سابق، نشر الجيش بيانا أوليا أفاد فيه بـ"استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت في حينه أن "ضابطا برتبة عميد في الجيش اللبناني وسائقه استشهدا في غارة، استهدفت سيارته الرباعية الدفع على طريق الخردلي _ النبطية"، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم غارتين، استهدفتا حسينية بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي (شرق) ومقر الكشاف ولم يبلغ عن وقوع إصابات".

وأضافت: "كما شن الطيران المعادي ليلا غارة على وادي جرنايا بمنطقة جزين (جنوب)".

وأردفت الوكالة أن "مسيرة معادية استهدفت منطقة الخلة في بلدة جويا قضاء صور (جنوب)".

وتابعت: "كما شن الطيران الحربي المعادي غارة على الزرارية في قضاء صيدا".

ويأتي تصاعد العدوان الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وفي ختام 4 جولات تفاوض في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، إعلان نوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و558 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا حتى الجمعة، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.