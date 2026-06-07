ضمن خروقات إسرائيلية يومية لاتفاق وقف إطلاق النار..

مقتل 20 شخصا بغارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان ضمن خروقات إسرائيلية يومية لاتفاق وقف إطلاق النار..

نعيم برجاوي/ الأناضول



قتل 20 شخصا وأصيب 8 آخرون، السبت، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان.



وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية، إلى مقتل 3 شبان بغارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدات عربصاليم، وزفتا، وحبوش، في قضاء النبطية (جنوب).



وفي وقت سابق السبت، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بمقتل مواطنة في بلدة حاروف بقضاء النبطية، جراء استهدافها بغارة من مسيرة إسرائيلية.



كما قتل مواطن في غارة أخرى على البلدة ذاتها، وفق الوكالة، التي أشارت أيضا إلى إصابة 3 مسعفين من جمعية "الرسالة" أثناء محاولتهم الوصول إلى مكان الغارة، إثر غارة ثانية نفذتها مسيرة إسرائيلية بالقرب منهم.



واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة جويّا بقضاء صور (جنوب)، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخر، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين، وفقا للوكالة.



وفي القضاء ذاته، استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق عام العباسية، ما أدى إلى مقتل شخص.



وأعلن الجيش اللبناني في بيان، السبت، مقتل ضابطين وجندي بغارة إسرائيلية استهدفت طريق الخردلي ـ كفرتبنيت في قضاء النبطية.



وفي قضاء صيدا (جنوب)، قتل 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون، في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية، وفق الوكالة.



وفي قضاء البقاع الغربي (شرق)، قتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية، بحسب الوكالة اللبنانية.

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وفي السياق، ارتفعت حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و593 قتيلا، إضافة إلى 10 آلاف و990 جريحا، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية، السبت.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

