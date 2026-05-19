مقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان الثلاثاء (محصلة) إضافة إلى العديد من الإصابات علاوة على عمليات نسف لمنازل وإنذارات لسكان 12 قرية بالإخلاء، وذلك في خرق لاتفاق وقف النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

قتل 16 شخصا وأصيب 3 آخرون، الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان، في خرق لاتفاق وقف النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك بحسب رصد لـ"الأناضول" اعتماد على بيانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 21.00 تغ.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن "غارة إسرائيلية تسبب بوقوع مجزرة في بلدة دير قانون النهر قضاء صور".

وأضافت أن "الحصيلة الأولية بلغت 10 شهداء بينهم 3 أطفال و3 سيدات إضافة إلى 3 جرحى بينهم طفلة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة ذاتها أدت إلى "6 شهداء، بينهم أطفال ونساء من آل نجدي"، بينما أفادت بسقوط 10 جرحى جراء الغارة.

وأشارت إلى أن عمليات البحث عن مفقودين ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة، وذلك قبل أن تعلن وزارة الصحة ارتفاع عدد القتلى إلى 10.

وفي حادثة أخرى، سقط جريحان، إصابة أحدهما إصابته خطيرة في غارة إسرائيلية على دراجة نارية على بلدة حانويه، وفق الوكالة الرسمية.

وصباح الثلاثاء، ذكرت الوكالة أن إسرائيل "ارتكبت جريمة جديدة في بلدة كفر صير أسفرت عن 4 شهداء وجريحين في غارة شنتها طائراتها الحربية على منزل المواطن ابو نزيه قميحة في حي المحفرة في البلدة".

وفي حادثة أخرى أفادت الوكالة بأن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون ما أسفر عن شهيد بالتزامن مع شن الطائرات الحربية المعادية غارة على البلدة".

كما ذكرت أن "المواطن ناصر ابراهيم نصر استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها صباحا جراء غارة نفذتها مسيّرة معادية على سيارة تابع لبلدية حاروف".

**عمليات نسف منازل ودوي انفجارات

ووفق المصدر ذاته، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف كبيرة بين بلدتَي بليدا وميس الجبل جنوب لبنان، تسببت بدوي قوي وبارتجاجات شعر بها السكان في مختلف أنحاء الجنوب.

كما شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات على بلدات دير الزهراني، فرون وتبنين جنوب لبنان.

واستهدف الطيران الإسرائيلي حي السراي التراثي في مدينة النبطية (جنوب)، والذي يضم محالات تجارية ومسجدا قديما ومنازل سكنية تراثية، ودمرت جزء كبيرا منه.

**إنذارات إخلاء لسكان ​12 بلدة في الجنوب والبقاع

وفي البقاع الغربي (شرق)، أفاد الوكالة الرسمية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة لبايا، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.

وسبق ذلك تحذير للجيش الإسرائيلي لسكان ​12 بلدة في الجنوب والبقاع للإخلاء فورا .

وشمل التهديد القرى التالية: طورا، النبطية التحتا، حبوش، البازوريّة، طيردبا، كفرحونة، عين قانا، لبايا، جبشيت، الشهابيّة، برج الشّمالي (صور) وحومين الفوقا.

في السياق، كشف الدفاع المدني في بيان الثلاثاء، أنه "تم فقدان الاتصال بـ7 مواطنين بمنطقة راشيا الفخار الحدودية (جنوب شرق)، عقب توغل دورية تابعة للعدو الإسرائيلي بأطراف البلدة".

وأضاف أنه "إثر ذلك باشرت فرق الدفاع المدني بالاشتراك مع وحدات من الجيش اللبناني عمليات البحث والمتابعة الميدانية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير المعادي في أجواء المنطقة".

و"بعد جهود المتابعة والتنسيق، تم العثور على 4 مواطنين كان قد أخلي سبيلهم، وهم جميعا بصحة جيدة، فيما لا يزال ثلاثة مواطنين قيد الأسر لدى العدو الإسرائيلي، وتستمر المتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكشف مصيرهم والعمل على تأمين الإفراج عنهم"، وفق البيان.

ويأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان، والذي جرى تمديده الجمعة لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3042 شخصا وإصابة 9301، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تصل لنحو 10 كلم عن الحدود.