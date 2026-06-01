مقتل 12 شخصا وإصابة مسعف بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان ضمن خروقات تل أبيب الدموية اليومية لوقف إطلاق النار الهش..

بيروت/ وسيم سيف الدين / الأناضول

قُتل 12 شخصا وأُصيب مسعف، الاثنين، بغارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان، في إطار خروقات دموية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص وإصابة آخر بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية في قضاء صور.

وفي محافظة النبطية، أشارت الوكالة إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زفتا – النبطية قرب مركز للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة زفتا.

وأضافت أن الغارة أدت إلى مقتل سائق السيارة وإصابة أحد المسعفين.

كما قُتل شخصان بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارتهما في بلدة بريقع الجنوبية، فيما قتل شاب سوري جراء غارة استهدفت محيط "مستشفى الشيخ راغب حرب" في بلدة تول.

وفي النبطية أيضا، استهدفت غارات إسرائيلية بلدة كفر صير خلال الليل، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

كما قتل شخصان إثر غارة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة زبدين، وفق ذات المصدر.

وتزامنت الغارات مع قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف بلدات بمحافظتي الجنوب والنبطية، بينها العاقبية والعدوسية والمروانية ومجدل زون وحداثا وجويا وعربصاليم ويحمر الشقيف وكفرتبنيت وأرنون والشهابية وشوكين وصريفا.

كما وجّه الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنذارات بإخلاء بلدات وقرى، بينها مليخ وكفرحونة والعاقبية والزرارية والمروانية والنجارية والعدوسية وخربة بصل، وذلك تمهيدا لقصفها.

ومنذ أيام ترتكب إسرائيل تصعيدا دمويا مكثفا في لبنان، بادعاء أن "حزب الله" يخرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ويوميا تخرق إسرائيل الاتفاق عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل، ويرد الحزب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.