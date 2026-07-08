مقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف وإطلاق نار إسرائيلي بغزة

غزة/ رمزي محمود وحسني نديم/ الأناضول

قتل 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء إطلاق نار وقصف جوي نفذهما الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة وجنوبه.

ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء للأناضول بارتفاع حصيلة قتلى غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في شارع العيون بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة إلى قتيلين، بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه.

وكان المصدر قد أعلن في وقت سابق مقتل الشاب عبد الله بهاء السوسي (23 عاما) وإصابة آخر في الغارة ذاتها.

وفي هجوم آخر بمدينة غزة، قتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران إثر قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيرة استهدف مركبة مدنية في محيط الجامعات غرب المدينة، وفق مصدر طبي.

كما توفي الطفل عبد الرحمن رفيق بدوان (6 أعوام) متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بعد نقله إلى مستشفى الشفاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصيبت سيدة فلسطينية بطلق ناري في القدم إثر إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه منطقة الميناء غربي مدينة غزة، وفق بيان للدفاع المدني.

وفي جنوب القطاع، قتل 4 فلسطينيين، بينهم أب وابنه وطفل، وأصيب 10 آخرون جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس.

ووفق مصدر طبي في مستشفى ناصر، وصلت جثامين كل من بسام حسين قاسم القاضي (47 عاما)، وابنه حسين (19 عاما)، ورشيد نايف رشيد القاضي (38 عاما)، والطفل أمير عماد محارب شعبان (10 أعوام)، إثر قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيرة استهدف خيمة للنازحين في محيط المسلخ التركي بمنطقة المواصي.

كما قتل الشاب أحمد ناصر اسليم (26 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح.

وقال مصدر أمني في غزة، للأناضول، إن اسليم كان يعمل سائقا لإحدى شاحنات المساعدات التي تعبر عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، حيث أصيب بإطلاق نار إسرائيلي بينما كان ينتظر تحميل المساعدات داخل شاحنته.

ولاحقا، أفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر طبية فلسطينية، بإصابة 7 فلسطينيين بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقتي "محطة إيتا" و"المتنزه الإقليمي" بمنطقة المواصي جنوبي مدينة خان يونس.

وحتى الأربعاء، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1084 فلسطينيا وإصابة 3491 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت أكثر من 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.