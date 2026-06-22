الضحيتان سقطتا في استهداف مركبتين مدنيتين بمدينتي غزة وخان يونس ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

مقتل مسعف وطالبة بقصف إسرائيلي شمالي وجنوبي غزة الضحيتان سقطتا في استهداف مركبتين مدنيتين بمدينتي غزة وخان يونس ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

غزة / رمزي محمود / الأناضول

قتل مسعف وطالبة فلسطينيان وأصيب 6 آخرون، الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتين مدنيتين شمالي وجنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن أحدث الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي بـ"مستشفى ناصر" في خان يونس بمقتل المسعف ميسرة صلاح الخواجا وإصابة آخر بجروح خطيرة، جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في منطقة المواصي غربي المدينة.

وقال المصدر إن الخواجا يعمل مسعفاً في وزارة الصحة بقطاع غزة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الوزارة بشأن مقتله.

وشمالي القطاع، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت جثمان فتاة و3 مصابين إلى "مستشفى السرايا الميداني" التابع لها، عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مركبة أمام "مول الرحاب"، قرب مقر شركة "جوال" غربي مدينة غزة.

وأضاف شهود عيان للأناضول أن عدة صواريخ استهدفت المركبة ومحيطها في شارع أحمد عبد العزيز بحي الرمال، وهي منطقة حيوية ومكتظة بالسكان، خصوصا مع توافد طلبة الثانوية العامة لتقديم امتحاناتهم.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن القتيلة هي الطالبة رغد حسين عاشور (17 عاما)، التي كانت تدرس في المرحلة الثانوية.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع وما تسببه من خسائر بشرية وأزمة إنسانية متفاقمة.

والأحد، قالت وزارة الصحة بغزة، إن إسرائيل قتلت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 1021 فلسطينيا وأصابت 3249 آخرين.

وأشارت إلى أن حصيلة الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بلغت 73 ألفا و32 قتيلا و173 ألفا و357 جريحا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وإلى جانب الخسائر البشرية، دمرت إسرائيل نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.