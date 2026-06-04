القتيل ضابط برتبة نقيب وهو رابع عسكري يعلن الجيش الإسرائيلي مقتله خلال أسبوع، بعد استهداف آليته بصاروخ مضاد للدروع في جنوب لبنان

مقتل قائد دبابة إسرائيلي بجنوب لبنان يرفع قتلى الجيش إلى 28 القتيل ضابط برتبة نقيب وهو رابع عسكري يعلن الجيش الإسرائيلي مقتله خلال أسبوع، بعد استهداف آليته بصاروخ مضاد للدروع في جنوب لبنان

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد دبابة خلال معارك في جنوب لبنان، الخميس، ما يرفع قتلى الجيش إلى 4 خلال أسبوع، و28 منذ بدء العدوان على إيران ولبنان في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وجاء الإعلان بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بواشنطن.

وقال الجيش، في بيان، إن الضابط إيتان شموئيل ليمبرغ، 21 عاما، من بلدة مشمار هشفعا وسط إسرائيل، قتل خلال معارك في جنوب لبنان، اليوم (الخميس).

وأشار إلى أن ليمبرغ، كان قائد دبابة في الكتيبة 75 التابعة للواء المدرعات السابع "ساعر ميغولان".

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن الضابط قتل إثر إصابة مباشرة بصاروخ مضاد للدروع استهدف الدبابة التي كان يقودها خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

ويعد ليمبرغ، رابع قتيل يعلن عنه في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وبمقتله، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان على إيران ولبنان في 28 فبراير الماضي إلى 28 عسكريا، إضافة إلى 1243 مصابا، وفق المعطيات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصاعد المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إذ كثف الحزب خلال الأيام الأخيرة هجماته بالصواريخ والمسيرات المفخخة على مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان والمستوطنات المحاذية للحدود.

ويقول الحزب إن هجماته تأتي ردا على الخروقات اليومية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وفي ختام 4 جولات تفاوض بواشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، أن إعلان النوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

ويأتي إعلان النوايا وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و526 قتيلا و10 آلاف و733 جريحا حتى الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.