مقتل فلسطيني وإصابة 4 بغارات إسرائيلية على غزة

غزة/ حسني نديم، رمزي محمود/ الأناضول

قتل فلسطيني وأصيب 4 آخرون، الاثنين، بغارات إسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول، بـ"وصول جثمان شهيد، وإصابتين إلى مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس (جنوب)، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة قريبة من دوار بني سهيلا بالمدينة".

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، بأن "مسيرة اسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين بالقرب من دوار بني سهيلا، ما تسبب باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين".

وأضاف الشهود أن "الشهيد والجريحين نقلوا إلى مجمع ناصر لتلقي العلاج".

في السياق، أفاد المصدر الطبي، بـ"استشهاد الطفل عبد الرحمن فتحي أبو شاب، في قسم العناية المركزة داخل مستشفى ناصر، متأثرا بجراحه، إثر إصابته قبل 4 أيام بقصف من مسيرة إسرائيلية على دوار بني سهيلا".

وفي شمال القطاع، أفاد مصدر طبي للأناضول، بإصابة شابين فلسطينيين أحدهما بحالة "خطيرة"، جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على المخيم، في منطقة تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق.

ورغم سريان اتفاق وقف النار، تواصل إسرائيل ارتكاب خروقات عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار ما أسفر منذ أكتوبر 2025 وحتى الاثنين، عن مقتل 877 فلسطينيا وإصابة 2602 آخرين.

وجرى التوصل إلى الاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.