مقتل فلسطيني وإصابة آخر بقصف من مسيرة إسرائيلية وسط غزة

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قتل فلسطيني وأصيب آخر، الاثنين، بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة هوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك، في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى العودة في النصيرات للأناضول بـ "وصول جثمان الشهيد يوسف رمضان ومصاب آخر بجروح متوسطة، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع".

وفجر الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي عمليات نسف داخل المناطق التي يسيطر عليها في شمال وجنوب القطاع.

ووفق مصادر محلية وشهود عيان، تم سماع ما يزيد عن 10 انفجارات عنيفة نتيجة عمليات النسف الإسرائيلية شرق مدينتي غزة (شمال) وخان يونس (جنوب)، منذ فجر الإثنين.

كما طال قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شرقي مخيم البريج وسط القطاع، دون الإبلاغ عن وقوع مصابين أو ضحايا، بحسب شهود عيان.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي قتل 932 فلسطينيا وأصاب 2859، معظمهم أطفال ونساء.