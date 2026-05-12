مقتل فلسطيني وإصابة آخر بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قتل فلسطيني وأصيب آخر، مساء الثلاثاء، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مدخل أحد المنازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول، بوصول جثمان الشاب عبد الرحمن الشعافي إلى "مستشفى شهداء الأقصى" بدير البلح وسط القطاع، إثر غارة بصاروخين من مسيّرة إسرائيلية استهدفت مدخل أحد المنازل شرقي مخيم النصيرات.

وأضافت المصادر أن إصابة أخرى نُقلت من مكان الغارة إلى مستشفى العودة في النصيرات، دون توضيح درجة خطورتها.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته بقصف وإطلاق نار، نحو 856 فلسطينيا وأصاب 2463 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة الثلاثاء.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.