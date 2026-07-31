مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة في دير البلح وخان يونس ومدينة غزة، وفق مصادر طبية للأناضول

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، بمقتل الفلسطيني محمد عبد الناصر الخطيب (38 عاما) إثر قصف إسرائيلي استهدفه في شارع صلاح الدين شمال شرق مدينة دير البلح.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بعضهم بحالات خطيرة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في منطقة المسلخ غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأضاف المصدر، إن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من آليات إسرائيلية في منطقتي دوار العلم ودوار أبو حميد جنوب ووسط مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق الجمعة، أصيبت سيدة وطفل بفعل غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على تجمع مدنيين في منطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة، بحسب مصدر طبي بمستشفى الشفاء.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل هجماتها اليومية على القطاع، ما أسفر عن مقتل ألف و214 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و977 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب استمرار الدمار الواسع.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.