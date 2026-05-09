مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي شمالي غزة

غزة/ الأناضول

قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون، السبت، بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال مصدر طبي للأناضول، إن الفلسطيني إياد المطوق، قُتل، كما أُصيب آخرون (لم يحدد عددهم)، بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية غرب مخيم جباليا.

فيما أفاد شهود عيان للأناضول، بأن مسيرة إسرائيلية قصفت الدراجة النارية، خلال وجودها في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي حدث منفصل، قال الشهود إن آليات إسرائيلية مدفعية قصفت بشكل متقطع المناطق الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة، دون الإبلاغ عن ضحايا.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي، ضمن خروقاته بالقصف وإطلاق النار، نحو 850 فلسطينيا وأصاب 2433 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة السبت.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

