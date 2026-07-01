طائرة مسيرة استهدفته قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار..

مقتل فلسطيني بقصف إسرائيلي وسط مدينة غزة طائرة مسيرة استهدفته قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار..

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

استشهد فلسطيني، الأربعاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفه وسط مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول بأن الشاب محمد نعيم جندية قُتل إثر استهدافه بطائرة مسيّرة قرب منتزه البلدية في شارع عمر المختار وسط المدينة.

وقال شهود عيان إن الطائرة المسيّرة استهدفت جندية أثناء سيره في شارع عمر المختار، أحد الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار بعدد من المركبات في المكان.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت حتى الخميس عن مقتل 1053 فلسطينياً وإصابة 3406 آخرين.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد قتلت إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 173 ألفاً، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.