مقتل فلسطيني بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

غزة/ حسني نديم / الأناضول

قتل فلسطيني، الجمعة، جراء قيام طائرة مسيرة إسرائيلية بإلقاء قنبلة عليه في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بوصول جثمان رأفت عادل بريكة (42 عاما) إثر استهداف من مسيرة إسرائيلية غربي رفح.

وقال شهود للأناضول، إنّ مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت قنبلة تجاه راعي أغنام في منطقة الشاكوش غربي رفح، ما أدّى إلى مقتله.

وبالتزامن مع ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس (جنوب)، وفق الشهود.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته بقصف وإطلاق نار، نحو 883 فلسطينيا وأصاب 2648 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، الخميس.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.