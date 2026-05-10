مقتل فلسطيني بغزة يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و737 أصيب 4 فلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق بيان لوزارة الصحة بالقطاع..

غزة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، مقتل فلسطيني خلال 24 ساعة ما رفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و737.

جاء ذلك في بيان إحصائي صدر عن الوزارة، قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "شهيدا جديدا، و4 مصابين".

ولم يشر البيان إلى ملابسات سقوط الضحايا الجدد، إلا أن هذه المعطيات تأتي في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بالقصف وإطلاق النار، ما يسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، منذ أكتوبر الماضي، ارتفعت بذلك إلى "851 شهيدا، و2437 مصابا".

وتابعت: "الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72 ألفا و737 شهيدا، و172 ألفا و539 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

