مقتل فلسطيني بغارة إسرائيلية على دير البلح وسط غزة وإصابة 3 آخرين بينهم طفلة، جراء غارة بمسيرة استهدفت مدنيين في محيط مستشفى "شهداء الأقصى"

غزة / رمزي محمود / الأناضول

قتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلة، بقصف من مسيرة إسرائيلية، السبت، لتجمع مدنيين في محيط مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي في "شهداء الأقصى" لمراسل الأناضول، بوصول "جثمان الشهيد جمال أبو عون و3 مصابين بينهم طفلة، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمع مواطنين في محيط المستشفى".

وفي السياق، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، فجر السبت، مناطق شرق وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما طال قصف مدفعي آخر شمال شرق مخيم البريج (وسط).

ومنذ سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من 7 شهور، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 922 فلسطينيا وأصاب 2786 آخرين، حتى الخميس، وفق بيان لوزارة الصحة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.