مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي القدس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قُتل شاب فلسطيني، الاثنين، برصاص إسرائيلي قرب مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها باستشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهشلمون (30 عاما) برصاص الاحتلال قرب مخيم قلنديا”.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان للأناضول بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم، وأطلقت النار على شاب فلسطيني.

وأضاف الشهود أن قوات الجيش منعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الاقتراب من الشاب بعد وصولها إلى المكان، وأطلقت النار اتجاهها.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو ملقى على الأرض ومحاصرا بجنود إسرائيليين.

من جانبها، ادعت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أن عناصر من حرس الحدود كانوا يستعدون لتنفيذ "عملية عسكرية" في قلنديا.

وأردفت أنه "عند دخولهم المنطقة رصدوا شخصا يترجل من مركبة ويطلق النار على القوات بسلاح طويل"، لم توضح ماهيّته.

وأضافت أن عناصر حرس الحدود "استجابوا بسرعة بإطلاق النار عليه وتحييده".

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخدام قوة مفرطة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيًا، وإصابة 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.

