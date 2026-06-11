بينهم فلسطيني قُتل في النصيرات وآخر بمدينة غزة، فيما تواصل إسرائيل قصف مناطق عدة بالقطاع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار

مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 4 في استهدافات إسرائيلية لمناطق بغزة بينهم فلسطيني قُتل في النصيرات وآخر بمدينة غزة، فيما تواصل إسرائيل قصف مناطق عدة بالقطاع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قتل فلسطينيان وأصيب 4 آخرون، الخميس، جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة في قطاع غزة، ضمن الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة وسط القطاع الأناضول، بمقتل الفلسطيني إسلام حسن صالح (40 عاما) وإصابة آخر إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفتهما في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، قتل فلسطيني إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف سطح منزله في منطقة المغربي بشارع الثلاثيني وسط المدينة.

وقال مصدر طبي للأناضول، إن مستشفى الشفاء استقبل جثمان الشاب أُبيّ فروانة، الذي قتل جراء استهدافه بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية أثناء وجوده على سطح منزله.

وفي شمال القطاع، أصيبت سيدة بجروح خطيرة إثر إطلاق نار إسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة غربي بلدة بيت لاهيا.

كما أصيب فلسطينيان بجروح متوسطة إثر انفجار مسيرة إسرائيلية قرب مدنيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق مصدر طبي وشهود عيان للأناضول.

وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت الزوارق الحربية ساحل المدينة بالقذائف وإطلاق النار.

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه مناطق شرقي مخيم المغازي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 981 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و111 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.