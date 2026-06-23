استهدفا خيمة تؤوي نازحين ودراجة نارية في خان يونس، وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

مقتل فلسطينيين اثنين بهجومين إسرائيليين جنوبي غزة استهدفا خيمة تؤوي نازحين ودراجة نارية في خان يونس، وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

غزة/ رمزي محمود وحسني نديم/ الأناضول

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، الثلاثاء، في استهدافين إسرائيليين منفصلين لخيمة تؤوي نازحين ودراجة نارية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر لمراسل الأناضول بوصول جثمان إسماعيل محمود المصري (48 عاما) ومصاب آخر بجروح متوسطة، إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر عياد بمواصي مدينة خان يونس.

وفي وقت لاحق، قتل فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة نارية غربي خان يونس، وفق مصادر طبية للأناضول، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي الهجمتان ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1027 فلسطينيا وإصابة 3280 آخرين وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.