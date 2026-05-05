مقتل فلسطينيين اثنين بقصف جوي إسرائيلي على غزة الثلاثاء وإصابة 4 آخرين بجروح، إثر غارتين على شمال وجنوب مدينة غزة.

غزة / رمزي محمود / الأناضول

قتل فلسطينيان، الثلاثاء، وأصيب 4 آخرون، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مناطق في شمالي وجنوبي مدينة غزة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أحداث الغارات، أفادت مصادر طبية بمقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى العودة بالنصيرات، فيما نقل القتيل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وفجراً، قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعاً لمدنيين في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية للأناضول، بوصول "جثمان الشهيد محمد جمال الغندور ومصاب آخر بجروح خطرة إلى مستشفى الشفاء، إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين على مفترق العيون بشارع الجلاء".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول، بإطلاق آليات إسرائيلية النار باتجاه مناطق شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا.

يأتي ذلك وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.