مقتل فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في غزة

إسطنبول / الأناضول

قتل فلسطينيان وأصيب 3 آخرون، السبت، جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية على سيارة بمدينة غزة.

ويأتي الهجوم ضمن خروقات إسرائيل المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ قتلت إسرائيل، عبر القصف وإطلاق النار، 870 فلسطينيا وأصابت 2543 آخرين، وفق وزارة الصحة.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان، إن "شهداء وجرحى سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب برج الوحدة في شارع الشفاء غربي مدينة غزة".

فيما أفادت مصادر طبية للأناضول بأن القصف أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين.

ووقع القصف في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ومع سريان اتفاق وقف النار، انسحبت تل أبيب جزئيا من مناطق مختلفة بقطاع غزة إلى مواقع تمركز جديدة داخل القطاع باتت تُعرف بمناطق "الخط الأصفر" والتي تغطي أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع، وفق تأكيدات الجيش الإسرائيلي.

وجرى التوصل إلى الاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.