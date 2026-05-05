مقتل طفل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الثلاثاء إلى ثلاثة..

غزة / الأناضول

قتل طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للشرطة شمالي مدينة غزة ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الثلاثاء، إلى ثلاثة.

وفي أحدث الغارات قالت وزارة الداخلية في غزة في بيان إن "طائرات الاحتلال استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة".

ولاحقا أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية بأن الجيش كثف في الأسابيع الأخيرة هجماته على قطاع غزة، وادعت أنه قتل نحو 100 عنصر من حركة "حماس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل فلسطينيان وأصيب 4 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مناطق في شمالي وجنوبي مدينة غزة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية بمقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل المصابين الثلاثة إلى "مستشفى العودة" بمخيم النصيرات، فيما نقل القتيل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وفجراً، قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعاً لمدنيين في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية للأناضول، بوصول "جثمان الشهيد محمد جمال الغندور ومصاب آخر بجروح خطرة إلى مستشفى الشفاء، إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين على مفترق العيون بشارع الجلاء".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول، بإطلاق آليات إسرائيلية النار باتجاه مناطق شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا.

يأتي ذلك وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.