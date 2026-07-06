قوة إسرائيلية قامت باقتحام المخيم في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وغير المبررة على الفلسطينيين

مقتل طفل وإصابة اثنين برصاص إسرائيلي في مخيم قلنديا بالقدس قوة إسرائيلية قامت باقتحام المخيم في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وغير المبررة على الفلسطينيين

رام الله/ رمزي محمود/ الأناضول

قُتل طفل فلسطيني وأصيب طفلان آخران، الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام عدد من عناصره مخيم قلنديا، شمالي القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بـ"استشهاد طفل متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة".

ونقلت عن وزارة الصحة الفلسطينية أن "الطفل وليد نضال أبو سنينة (16 عامًا) استشهد، وأصيب طفلان آخران برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية في مخيم قلنديا".

ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل عن الواقعة وملابساتها، غير أن الجيش الإسرائيلي ينفذ، على فترات متقاربة، اقتحامات لمخيمات وبلدات بالضفة الغربية والقدس، في إطار اعتداءاته غير المبررة على الفلسطينيين.

ويقع مخيم قلنديا على شارع عام يربط مدينتي القدس ورام الله، ويقع في منطقة تشهد توترات متكررة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1659 اعتداءً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال مايو/ أيار الماضي، بواقع 1108 اعتداءات نفذها الجيش و551 نفذها المستوطنون.

وشملت الاعتداءات الإسرائيلية العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1173 فلسطينيًا وإصابة 12 ألفًا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفًا وتهجير 33 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.