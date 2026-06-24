مقتل طفل فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين جنوبي غزة

غزة/ رمزي محمود / الأناضول

قتل طفل فلسطيني وأصيب أشخاص آخرون بينهم أطفال الأربعاء، بقصف إسرائيلي على خيمة نازحين بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك، في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي في "مستشفى ناصر" للأناضول، بوصول جثمان الطفل أحمد محسن الرقب، ومصابين آخرين اثنان منهم بحالة حرجة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة "أرض البصل" بمواصي خان يونس.

وقال شهود عيان إن غارة بصاروخ من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين، ما أدى لمقتل الطفل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

في الأثناء، أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه منازل الفلسطينيين شرقي مخيم البريج وسط القطاع، بحسب مصادر محلية وشهود عيان.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1027 فلسطينياً وإصابة 3280 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.