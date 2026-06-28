مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جندي في معركة بجنوب لبنان

سعيد عموري/ الأناضول

الضابط هو قائد فصيل برتبة نقيب في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني

القناة 12 العبرية: الحادث وقع فجر الأحد عندما واجهت قوة من لواء غولاني أحد عناصر “حزب الله”

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة جندي خلال "معركة" بجنوب لبنان، في حادث يأتي رغم الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال الجيش في بيان، إن النقيب دافيد حزوت (22 عاماً) من مدينة عسقلان، ويشغل منصب قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، قُتل خلال معركة في جنوب لبنان.

وأضاف البيان، أن جندياً إسرائيلياً أُصيب بجروح طفيفة في الحادث ذاته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع إبلاغ عائلته.

وفي بيان لاحق، ذكر الجيش، أن قوة من لواء غولاني دخلت إلى موقع وصفته بـ"المشتبه به" في منطقة دير سريان، قبل أن تشتبك مع مقاتل، ما أدى إلى مقتل النقيب دافيد حزوت، وإصابة جندي آخر بجروح طفيفة.

وادعى البيان، أن القوات الإسرائيلية نفذت لاحقا عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، عثرت خلالها على المقاتل داخل أحد المباني القريبة من موقع الاشتباك، وقتلته.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل على "إزالة أي تهديد" لقواته، وأنه لن يسمح لـ"حزب الله" بإلحاق الأذى بمواطني إسرائيل أو بقواته.

وفي وقت سابق أفادت القناة 12 العبرية (خاصة) بأن الحادث وقع فجر الأحد، عندما واجه جنود من القوة القتالية التابعة للواء غولاني أحد مقاتلي "حزب الله" في أثناء دخولهم لتفتيش موقع في منطقة دير سريان جنوب لبنان.

وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية بدأت عمليات تمشيط في المنطقة بحثاً عن مقاتل "حزب الله"، بالتوازي مع تنفيذ هجمات على أهداف في محيط الحادث.

وأشارت إلى أن "الجهود لا تزال مستمرة لتصفية" المقاتل.

وبذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان على إيران ولبنان في 28 فبراير/ شباط من العام الجاري إلى 32.

ويأتي هذا التطور في ظل خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار، بعد يومين من توقيع اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية.

ومساء الجمعة، وقعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين لم تسميا.

ولم لم يحدد الاتفاق جدولاً زمنياً للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي اللبنانية، كما ربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله"، الذي اعتبر ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاحه "تجاوزا للخطوط الحمراء".

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و246 شخصا وإصابة 12 ألفا و190 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.