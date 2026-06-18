مقتل شخص وإصابة 3 في هجومين إسرائيليين على جنوبي لبنان

نعيم برجاوي / الأناضول

قتل شخص وأصيب 3 آخرون، الخميس، إثر هجومين إسرائيليين على جنوبي لبنان، بعد ساعات من توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونياً "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"سقوط شهيد وجريح حالته خطرة، في غارة لمسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند مستديرة بلدتي كفر تبنيت - أرنون في قضاء النبطية جنوبي لبنان".

وفي وقت لاحق، ذكرت الوكالة أن شخصين أصيبا إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على بلدة بيت ياحون جنوبي لبنان.

كما أشارت إلى "تحليق مسير فوق (العاصمة) بيروت على علو منخفض"، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي الهجومان عقب إعلان توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي - الإيراني فجر الخميس، التي تتضمن وقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان.

والأربعاء أعلنت الوسيط باكستان، أن رئيسي الولايات المتحدة دونالد ترامب وإيران مسعود بزشكيان وقعا إلكترونيا "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب بين البلدين.

وفي حين لم تكشف واشنطن كامل تفاصيل الاتفاق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" منه، وإنه يشمل أيضاً انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

في المقابل صدرت مواقف داخل الحكومة الإسرائيلية ترفض ربط أي اتفاق مع إيران بوقف العمليات في لبنان، وتؤكد التمسك باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان ومواصلة العمليات العسكرية ضد البلد العربي.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدواناً موسعاً على لبنان، خلّف 3884 قتيلاً و11856 جريحاً، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما وسّعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.