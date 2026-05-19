تزامنا مع غارات بالطيران الحربي استهدفت عدة بلدات وقرى

مقتل شخصين وإصابة ثالث بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان تزامنا مع غارات بالطيران الحربي استهدفت عدة بلدات وقرى

بيروت / وسيم سيف الدين/ الأناضول

قتل شخصان وأصيب ثالث، الثلاثاء، بغارات إسرائيلية على دراجة نارية في قضاء بنت جبيل وسيارة تابعة لبلدية حاروف بقضاء النبطية جنوبي لبنان، تزامنا مع غارات بالطيران الحربي استهدفت عدة بلدات وقرى بالجنوب.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "مسيّرة معادية استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، وأفيد بوقوع شهيد".

وأضافت أن ذلك جاء "بالتزامن مع شن الطائرات الحربية المعادية غارة على البلدة".

وفي حادثة أخرى ذكرت الوكالة، أن "المواطن ناصر ابراهيم نصر استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها صباحا جراء غارة نفذتها مسيّرة معادية على سيارة تابع لبلدية حاروف".

وأضافت أن "الشهيد نصر وعضو بلدية حاروف جعفر الشامي كانا يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي الصامدين في حاروف، وقد أصيب الشامي بجروح ووضعه مستقر".

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت صباحا بصاروخ سيارة تابعة لبلدية حاروف، كانت متوقفة إلى جانب مبنى البلدية".

وذكرت أن الاستهداف "أسفر عن إصابة عضو في البلدية بجروح وصفت بالمستقرة، إضافة إلى مواطن آخر بحالة خطرة، في أثناء استعدادهما لتوزيع الخبز على الأهالي في البلدة".

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة الشهابية في قضاء صور، كما استهدف مرتفعات الريحان في منطقة جزين (جنوب).

وفي وقت سابق ليلا شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدة كفرا وأطراف بلدة كفردونين بقضاء بنت جبيل، إضافة إلى استهداف منزل على الطريق العام في بلدة كفرا.

كما تعرضت منطقة عريض دبين في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء بصاروخين موقعا في منطقة المعشوق بمحاذاة جامعة "الوحدة" في محيط مدينة صور، كان قد وجه إنذارا بإخلائه في وقت سابق.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل/ نيسان، وجرى تمديدها الجمعة، لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر حتى الاثنين، عن مقتل 3020 شخصا وإصابة 9273 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.