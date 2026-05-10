مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على صور جنوبي لبنان الغارة استهدفت دراجة نارية على طريق عام بين بلدتي القليلة ودير قانون..

بيروت/ الأناضول

قتل شخصان في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق عام بين بلدتي القليلة ودير قانون في قضاء صور جنوبي لبنان.

جاء ذلك ضمن 9 غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، منذ فجر الأحد، على مناطق متفرقة في محافظتي الجنوب والنبطية جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي المسير أغار على دراجة نارية على طريق عام بين بلدتي القليلة ودير قانون، ما أدى إلى مقتل سوريين اثنين.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني تعمل على سحب جثتي القتيلين بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وفي قضاء صور أيضا، أغار الطيران الإسرائيلي على طريق عام بين بلدتي الرمادية والشعيتية، إضافة لخمس غارات على بلدات قلاويه والسماعية وشقرا وصفد البطيخ وصريفا.

ولم تذكر الوكالة اللبنانية نتائج تلك الغارات.

وفي محافظة النبطية، استهدفت غارة إسرائيلية رجلا أمام متجره في شارع الانجيلية بمدينة النبطية، ما أدى لإصابته بجروح.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة جبشيت بقضاء النبطية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات إسرائيلية نفذت، الأحد، عمليات إضافية لنسف منازل في قرى وبلدات حدودية في مدينتي بنت جبيل والطيري بالنبطية.

