مقتل خطيب مقام السيدة زينب بانفجار قنبلة يدوية في ريف دمشق وفق ما أفادت به قناة الإخبارية السورية ووكالة "سانا"

ليث الجنيدي / الأناضول

قُتل خطيب مقام السيدة زينب فرحان حسن المنصور، الجمعة، بانفجار قنبلة يدوية في محافظة ريف دمشق جنوبي سوريا.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بـ"مقتل خطيب مقام السيدة زينب فرحان حسن المنصور بحادثة انفجار القنبلة ظهر اليوم بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق".

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني لم تسمه قوله: "تتابع وزارة الداخلية الانفجار الذي حصل بمنطقة السيدة زينب".

وأضاف المصدر أن "القوى الأمنية عززت انتشارها في مكان الانفجار لمنع وصول المواطنين إليه، مع مباشرة الفرق المختصة عملها لمعرفة حيثياته"، مشيرا إلى أن "الانفجار تبين أنه ناتج عن قنبلة يدوية".

وأشار إلى أن "القوى الأمنية بدأت التحقيقات لمعرفة المشتبه به برمي القنبلة اليدوية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق".

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد إعلام سوري رسمي بوقوع انفجار في منطقة السيدة زينب، جراء قنبلة يدوية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الساعة 15:00 (ت.غ).