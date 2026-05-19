مقتل جندي سوري جراء انفجار سيارة بدمشق

دمشق/الأناضول

قتل جندي سوري، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق.

ونقلت الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قولها إن "مجموعة عسكرية اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع بمنطقة باب شرقي بدمشق".

وأضافت أنه "‏تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة، ما أدى إلى استشهاد جندي، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

كما نقلت الوكالة عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة نجيب النعسان قوله إن انفجار السيارة أدى إلى 12 إصابة، تم نقلها إلى المشافي القريبة في المنطقة، وتقديم الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين.