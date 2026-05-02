مقاتلات إسرائيلية تدمر "حسينية" عمرها أكثر من مئة عام جنوبي لبنان القصف ألحق أضرارا كبيرة بأضرحة الموتى وروضة الشهداء، حسب وكالة الأنباء اللبنانية..

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول



دمرت المقاتلات الإسرائيلية، السبت، حسينية قديمة يزيد عمرها على مئة عام في بلدة الدوير بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة مباشرة استهدفت الحسينية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، مع ورود معلومات أولية عن وقوع إصابات.

والحسينية مركز ديني وثقافي لدى الشيعة، تقام فيه المجالس والشعائر المرتبطة بإحياء ذكرى الإمام الحسين بن علي، خاصة خلال محرم وصفر، كما يحتضن أنشطة دينية واجتماعية ويعد مركزا يجمع الأهالي في مناسباتهم.

وأضافت الوكالة أن الغارة أسفرت أيضا عن تدمير قاعة للتعازي إلى جانب الحسينية، بالإضافة إلى قاعات وغرف أرضية ومقر لكشافة الرسالة الإسلامية.

وأشارت إلى أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بأضرحة الموتى وروضة الشهداء، فضلا عن عدد من السيارات التي كانت مركونة في محيط المكان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تعد حسينية الدوير من أقدم الحسينيات في منطقة النبطية، إذ يعود بناؤها إلى أكثر من مئة عام، وتتميز بتشييدها من الحجر الصخري، وتعد مركزا رئيسيا لإحياء مراسم عاشوراء.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، ما أسفر إجمالا عن مقتل 2586 شخصا وإصابة 8020 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، وفق أحدث معطيات رسمية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تواصل إسرائيل احتلال أراض فلسطينية وأخرى في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة.