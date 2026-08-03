مغادرة 350 سودانيا مصر ضمن برنامج للعودة الطوعية

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية، الأحد، عن تفويج 350 سودانيا على متن 7 حافلات من مدينة الإسكندرية شمال مصر.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن لجنة الأمل أنه تم الأحد، تفويج 350 سودانيا على متن 7 حافلات، في إطار برنامج العودة الطوعية إلى أرض الوطن، حيث كان في وداعهم القنصل العام بالقنصلية السودانية في الإسكندرية، عبد الدائم علي البشير.

وأكد القنصل السوداني أن سفريات العودة الطوعية ستستمر حتى آخر سوداني راغب في العودة إلى البلاد، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، أشاد ممثل لجنة الأمل للعودة الطوعية بالإسكندرية، عصمت أحمد سعيد، بدور القنصلية بالإسكندرية في نجاح برنامج تنفيذ العودة الطوعية، معربا عن أمله في استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة والقنصلية السودانية لمواصلة رحلات العودة الطوعية المقبلة، حسب الوكالة السودانية.

وتعمل لجنة الأمل للعودة الطوعية، وهي مبادرة إنسانية أهلية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة السودانية لتسهيل العودة الطوعية الآمنة والكريمة.

وفي 30 يوليو/تموز الماضي، عاد 1200 سوداني من مصر عبر 24 حافلة تم تسييرها للراغبين في العودة، ليبلغ عدد العائدين 6074 سودانيا من مصر عبر 6 رحلات ضمن برنامج العودة الطوعية، في يوليو الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023، غادر أكثر من مليون و200 ألف سوداني إلى مصر، وفق تقديرات رسمية، فيما كان يقيم فيها نحو 5 ملايين سوداني قبل الحرب، لتصبح مصر إحدى أبرز وجهات الفارين من المعارك.

وحتى نهاية عام 2025، عاد إلى السودان طوعا نحو 428 ألفا و676 شخصا، وفق أرقام سبق أن أعلنها قنصل عام السودان في أسوان (جنوب مصر) السفير عبد القادر عبد الله، بعد مبادرة أطلقتها السلطات المصرية في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه لنقل السودانيين الراغبين في العودة بقطار مخصص من القاهرة إلى أسوان.

وخلفت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المتواصلة منذ عام 2023 بسبب خلافات بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.